Warhammer Age of Sigmar : Stormground arrive sur Epic Games Store

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 09:30:00 par Luc Vidal

Voici le temps du tumulte, voici l'ère de la guerre : l'Âge de Sigmar !

qui est sorti le 27 mai dernier sur Steam, PS4, Xbox One et Switch, est maintenant aussi disponible sur l’Epic Games Store.Il s’agit du premier jeu vidéo (si on ne compte pas le jeu de cartes) basé sur l’univers de Warhammer Age of Sigmar. Alors non, ce n’est pas Warhammer 40000, ni même le Warhammer que l’on retrouve dans Vermintide ou les Total War. Enfin c’est un peu la même chose mais ce n’est pas pareil, c’est compliqué. Mais c’est donc la première fois que l’on peut jouer les Stormcasts, ces guerriers forgés dans la foudre et qui ne sont ABSOLUMENT PAS des Space Marines.est un jeu de stratégie en tour par tour dans lequel vous contrôlez une petite armée et devez vaincre celle d’en face. Il y a trois factions : les Stormcasts, les Nighthaunts et les serviteurs de Nurgle. Chaque faction fonctionne bien différemment des deux autres. Le jeu propose une campagne solo et un mode multijoueur. On peut également personnaliser notre armée en profondeur pour créer notre propre style de jeu au sein même de la faction.est aujourd’hui plus disponible que jamais donc si ce style de jeu vous intéresse, n’hésitez pas !