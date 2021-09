Noble's Life : Kingdom Reborn est annoncé sur PC

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 09:50:00 par Côme Richetta

Vos terres n'attendent que vous !

parmi les péons

Vous aimez les chevaliers ? Vous aimez la France du 14ème siècle ? La guerre de 100 ans ? Apprendre à des paysans comment manier un arc ? J’avoue que c’est assez spécifique comme demande, mais ne vous inquiétez pas, je connais le jeu fait pour vous.Le studio indépendant Gentle Griffons nous dévoilent leur jeu de gestion, vous mettant dans les bottes d’un noble français dont les terres ont été mises à feu et à sang. Ce sera à vous de reconstruire et de gérer vos terres, surtout que vous êtes en plein milieu d’une guerre !Un petit aspect que j’aime beaucoup est que vous n’êtes pas une petite main ou un curseur qui voit toute sa ville comme dans n’importe quel jeu de gestion ou de stratégie. Ici, vous êtes physiquement dans le monde du jeu, et vous devrez marcherparmi vos valeureux citoyens que vous devez guider.Aucune date de sortie officielle n’a été communiquée par les développeurs, mais vous pouvez déjà ajouter Nà votre liste de souhaits Steam.