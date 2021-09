Sable est enfin sorti

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 09:40:00 par Côme Richetta

Anakin Skywalker en sueur





C'est beau, beau, beau et la musique est belle aussi. Et bordel que le jeu est beau.

L’attente est enfin terminée. Depuis l'E3 2018 on nous montre ce jeu ! Après vous avoir parlé plusieurs fois de, vous allez pouvoir arrêter de me croire sur parole et de regarder des trailers pour pouvoir aller y jouer. Le jeu est enfin disponible sur Xbox One, Xbox Series et PC (et n’oubliez pas qu’il est sur le Game Pass).Bon j’ai menti il y a quand même un dernier trailer à regarder, c’est celui du lancement du jeu.