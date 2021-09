Un nouveau trailer pour le MMORPG Elyon

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 11:30:00 par Côme Richetta

Et une petite surprise en plus

Voici un trailer cinématique supplémentaire pour le MMORPG, qui nous dévoile en plus sa date de sortie et quelques petits bonus.Alors que la sortie du jeu est prévue pour le, il vous sera possible de créer vos personnages à partir du, et vous pouvez déjà pour préinscrire pour avoir du contenu additionnel à la sortie du jeu.Pas de panique, il n’y a rien à payer pour pouvoir jouer à, vu qu'il est passé enaprès les retours de la dernière bêta fermée. Oui c'était ça la surprise.