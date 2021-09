Unplugged, la nouvelle génération de air guitar

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 11:20:00 par Côme Richetta

La VR nous dévoile enfin son potentiel

Ah, les jeux de musique. A l’époque de Guitar Hero III (il y a 14 ans, aïe), c’était super populaire de faire un jeu où il ne fallait pas savoir jouer de l’instrument, mais faire semblant. On avait un jouet qui validait ou non les notes de la partition et on s’y croyait vraiment. Maintenant, il n’y a même plus besoin du jouet, et c’est ce quenous propose. Du « air-guitar » en réalité virtuelle avec Satchel de Steel Panther qui se chie dessus.On a pu avoir un petit aperçu de la playlist disponible, et parmi toutes les chansons on retrouve des titres de The Offspring, Lynch Mob ou encore ce bon vieux Ozzy Osbourne.Je ne suis pas sûr du ressentit qu’on aura en y jouant, l’avantage de Guitar Hero c'est qu’on avait une guitare (si on peut vraiment appeler ça une guitare) dans les mains, et ça aide à se projeter. Là, j’ai hâte de voir quelqu’un faire du air-guitar avec un casque VR et me moquer de lui. Après je serai sûrement le prochain à essayer le jeu, parce que jouer de la guitare c’est cool quand même.sortira le, et sera uniquement disponible sur l’Oculus Quest. Des versions du jeu pour d’autres supports VR ont été confirmés par VertigoGames, mais ils n’ont communiqué aucune date précise pour l’instant.