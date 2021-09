Nintendo Direct : Triangle Strategy se révèle dans un trailer bien sérieux

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 10:30:00 par Luc Vidal

C'est très joli en tout cas

A l’occasion du Nintendo Direct,annonce sa date de sortie : leLe jeu présente des graphismes qui mélangent la 2D pixel art et la 3D, des combats en tout par tour sur une grille et une histoire riche et dense avec des choix difficiles et impactants. Ce RPG tactique promet du bon dans tous les domaines, et ça fait plaisir. Alors rendez-vous le 4 mars prochain pour en avoir le cœur net.