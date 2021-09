Nintendo Direct : Mario Party Superstars arrive dans 1 mois

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 10:40:00 par Théo Valet

Un Nintendo Direct sans Mario c'est comme un gâteau au chocolat sans chocolat

A l'occasion du nouveau Nintendo Direct,nous en dévoile encore plus sur lui. On apprend que, en plus du mode Mario Party, on retrouve des plateaux venant tout droit de l'ère Nintendo 64. On aura donc le Bois de Woody, l'Ile tropicale de Yoshi ou encore le Pays de l'horreur. De quoi faire verser une larme de nostalgie aux vétérans du jeu.Dans ce nouveau Mario Party, on retrouve également la Montagne aux mini-jeux, un mode qui regroupe plusieurs aventures centrées sur les mini-jeux tels que Survie ou Match à deux équipes.Ces'annonce bien rempli et toujours aussi fun à jouer entre amis. Il sera disponible le 29 octobre prochain.