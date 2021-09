Nintendo Direct : Voice Cards : The Isle Dragons Roars se montre un peu plus

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 11:10:00 par Théo Valet

Enfin une vraie bande-annonce !

Dans ce jeu encore assez mystérieux, les joueurs vont devoir se défendre dans un univers où tout est représenté par des cartes. Les combats seront au tour par tour, il faudra démontrer son talent et sa stratégie pour espérer triompher. Il n'y aura pas que des combats, car l'histoire en elle-même se construira également avec des cartes. Les créateurs veulent créer un jeu qui stimulera l'imagination des joueurs via ces cartes.est prévu pour le 28 octobre sur Switch, mais également sur PC et PS4. Une démo gratuite est dès à présent disponible.