Nintendo Direct : Chocobo GP se dévoile

Publié le Vendredi 24 septembre 2021 à 10:50:00 par Luc Vidal

C'est bizarre ça me fait penser à un autre jeu...

Durant le Nintendo Direct a été annoncé, un jeu de course basé sur l’univers de Final Fantasy.C’est simple : vous choisissez votre personnage et votre véhicule, puis vous allez faire la course contre d’autres joueurs ou des IA sur des pistes originales et colorées, inspirées de l’univers de Final Fantasy. Et non, vous n’êtes pas obligés de jouer un gros poussin, vous pouvez aussi jouer d’authentiques êtres humains, on en voit dans le trailer. Au cours de la course, vous pourrez aussi ramasser et utiliser des objets magiques pour prendre l’avantage.