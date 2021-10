- Farming Simulator 22 : des serres et du miel

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Happy culteur

Giants Software sortira le 22 novembre 2021 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One, son jeu Farming Simulator 22. LE jeu culte qui vous met dans la peau d'un agriculteur, éleveur... et maintenant apiculteur !En effet, deux grandes nouveautés sont incluses dans cette prochaine édition. Les serres, tout d'abord, qui permettent de continuer de cultiver en plein hiver. Fraises d'hiver, tomates d'hiver... à vous de voir ce que vous voudrez y faire pousser, puisque désormais le jeu proposera un cycle des saisons.Le second ajout sera la possibilité d'avoir des ruches et de produire son propre miel, histoire de faire oublier que les agriculteur sont très majoritairement responsables de la disparition massive des abeilles.On a hâte de voir si le jeu nous permettra de buter ses saloperies volantes à grands coups de pesticides ou pas. Moi, d'ailleurs, perso, j'aime pô le miel, alors...