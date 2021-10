- Warhammer 40,000: Chaos Gate dévoile son journal des développeurs

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Mon beau vaisseau

Jeu de rôle tactique au tour par tour, Warhammer 40,000 : Chaos Gate - Daemonhunters est développé par Complex Games, édité par Frontier Foundry et sortira sur PC en 2022.3 vidéos de carnet de développeurs sont prévues. La première vient d'être mise en ligne. Elle donne un aperçu des mécaniques centrales du gameplay.Le Directeur Créatif Noah Decter-Jackson, accompagné du Directeur Artistique Jonas Van Niekerk et du Lead Designer Peter Schnabl, vont vous présenter le combat tactique et la gestion stratégique.