- Gloomhaven : le RPG quitte l'accès anticipé

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

En vf (version finale)

Après deux ans passés en accès anticipé, l’adaptation du jeu de plateau Gloomhaven par son éditeur Asmodée vient de sortir en version finale (enfin, disons en version 1.0 en attendant les futurs patchs) sur Steam Ce mélange de RPG et stratégie vous met à la tête d'un groupe de mercenaires dans un monde Fantasy. Vous explorerez des donjons, traverser des forêts, des grottes, des montagnes... et faire face à des monstres et autres hordes démoniaques.En tant que mercenaires, vous vendrez vos compétences aux plus offrants... à vous de voir où vous placez le curseur de votre morale...