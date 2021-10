Okinawa Rush : Baston rétro nipponne

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

En pyjama

Okinawa Rush est un mélange de plateforme et d’action/aventure se déroulant dans une ambiance de Japon médiéval. Vous allez incarner un maitre en arts martiaux bien décidé à péter les dents d'un clan ennemi, la Mante Noire composé de ninjas, guerriers et même démons.Jouable en solo ou en coop, le jeu s'offre un petit côté rétro pas piqué des vers. Des édtions spéciales en boîte sont prévues, dont l'édition limitée avec tout plein de goodies (bande son sur clef USB, boîte métal, artworks, figurines des cristaux...)Le jeu sortira sur PS4 et Nintendo Switch uniquement, le 29 octobre.