God of War annoncé sur PC !

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Kratos l'immortel

Ma femme me le disait encore hier : les gros barbus chauves et sur le retour de l'âge, je déteste. Quand je lui ai fait remarquer que justement, moi je... elle m'a coupé en me disant que "oui, tout à fait".En tout cas, moi, j'aime bien les vieux barbus chauves. Et j'avais bien kiffé, comme de (très) nombreux joueurs, le God of War de Sony sorti sur PS4 en 2018 et dont vous pouvez retrouver le test ici Bonne nouvelle pour ceux qui sont passés à côté : Sony annonce l'arrivée du jeu pour le 14 janvier prochain sur PC. Le jeu sortira sur Steam et l’Epic Games Store. Cette version PC proposera des graphismes et des performances améliorés, ainsi qu’un affichage compatible avec les écrans 21:9.