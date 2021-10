Jars : le Tower Defense à la Tim Burton est sorti

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Jars, le mari de Lois

Jars est un tower defense à base de puzzles qui met en scène des moustiques, des caméléons opposés à des rats et des chauve-souris, entre autres, le tout dans une atmosphère à la Tim Burton, un des réalisateurs les plus surcôtés d'Hollywood.Vous allez devoir casser tous les bocaux, sans jamais savoir ce qui va en sortir et à quel point cela va modifier le gameplay, dans le but de protéger le sarcophage...Le jeu est désormais disponible sur PC via Steam, Epic Games Store et GOG ainsi que sur le Nintendo eShop.