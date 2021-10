Dice Legacy s'offre une mise à jour gratuite

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Alea jacta est

Dice Legacy, dont vous pouvez retrouver notre test ici , est un rogue-like mêlant survie et construction de ville, dans lequel le joueur utilise des dés pour ses actions.Le jeu s'offre une mise à jour gratuite intitulée « Memories » sur PC. Elle arrivera sur Nintendo Switch un peu plus tard. Cette mise à jour apporte des corrections et améliorations demandées par les joueurs, telles que l'Active Pause ou des raccourcis clavier. Un nouveau système de modification qui se débloque après avoir terminé le jeu a également été ajouté.Les développeurs en ont profité pour se gargariser via une vidéo "Accolades".