- Undying est disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu triste

On vous a déjà parlé d'Undying : le jeu raconte l'histoire d'Anling, une jeune femme mordue par un zombie. Infectée, elle va se transformer à son tour. Mais elle va d'abord tenter de se battre pour mettre son jeune fils, Cody, à l'abri.Vous devrez gérer vos ressources, tenter de retarder l'infection et apprendre à Cody la cuisine, la fabrication des armes, la récupération de matières premières...Le jeu vient de sortir en accès antcipé sur Steam et sur l' Epic Games Store , au prix de 16,79 €. Profitez-en, il y a -10% pour quelques jours.