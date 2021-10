- Dying Light est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un amour de zombie

L'excellent jeu de Techland, Dying Light, dont on n'en peut plus d'attendre la suite, vient de débarquer sur Nintendo Switch dans une édition Platinium.Au menu, le jeu complet avec ses extensions : The Following (nouvelle carte, nouvelle histoire), Bozak Horde (mode difficile avec un nouveau scénario), Cuisine & Cargo (deux zones de quarantaine supplémentaires), Ultimate Survivor Bundle (pack de tenues et d’armes exclusives), Hellraid (nouveau mode de jeu dans un univers dark-fantasy) et des skins et armes en bonus.La version Switch a bénéificié de nouvelles fonctionnalités comme le rumble HD, l'écran tactile, la visée gyroscopique, le co-op local et en ligne, et les contrôles de mouvement.