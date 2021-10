Youtubers Life 2 est disponible

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Apprenez à devenir vous aussi un crétin

Je suis, chaque jour un peu plus, consterné par cette génération d'abrutis qui porte aux nues des Youtubers au QI à peine plus élevé que la température anale. Et si votre môme est persuadé d'avoir le talent pour en devenir un, tuez-le. Ou si vraiment, vraiment, vuos avez des remords, expliquez-lui que la société est déjà assez conne pour qu'il ait besoin d'apporter sa pierre à l'édifice.Sinon, hein, Youtubers Life 2 est sorti. Il est disponible sur PC, Playstation et Xbox.Comme dans le premier opus, mais avec plus de choix et d'options, il vous proposera de jouer un p'tit connard ou une p'tite connasse désireux devenir un Youtuber célèbre.Vivement la troisième guerre mondiale pour nettoyer tout ça.