(TEST) FIFA 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch)

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un air de déjà-vu...

Voilà le test le plus inutile de l'année. Parce qu'en fait, on sait très bien que quoi qu'on vous dise, vous allez acheter le jeu. Il pourrait être complètement pourri, complètement raté, on pourrait en dire le plus grand mal, vous l'achèteriez quand même.Mais bon, voilà, on l'a testé quand même parce qu'il le faut bien. Parce qu'un FIFA ça ne se rate pas.Alors même si vous n'en avez rien à foutre, faites-nous plaisir, à nous : cliquez sur le lien. Même si vous ne le lisez pas, hein. Mais cliquez.