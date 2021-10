- Hometopia : construisez des maisons et décorez-les

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Si j'avais un marteau...

Mélange entre Bouygues Simulator et Valérie Damidot Creator, le jeu Hometopia vous permet de construire votre maison de A à Z, des fondations au toit, du sol au plafond, et de la décorer.Vous pourrez construire en ligne, au milieu d'autres joueurs, et rivaliser d'imagination pour faire de votre maison la plus jolie du quartier.Des centaines d'objets, des milliers de possibilités, sont proposées pour mener à bien votre chantier.Le jeu annonce... plus de 28 000 heures de jeu possible. Soit 1200 jours.Sortie sur Steam , prévue en janvier 2022.