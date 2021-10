- Apex Legends : Évasion, la nouvelle mise à jour qui va tout changer

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Ou pas

EA et Respawn Entertainment vont lancer le 2 novembre prochain Apex Legends : Évasion. Cette mise à jour spéciale est présentée comme destinée à "changer le cours du jeu et bousculer l'équilibre des jeux Apex".Cette mise à jour majeure ajoutera une nouvelle légende, Ash, le superviseur des arènes. Ash est un simulacre entièrement recréé de celle qui fut autrefois le Dr. Ashleigh Reid.Cette mise à jour touchera toutes les plateformes : PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Plus de détails seront fournis dans les prochains jours.