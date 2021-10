Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

C'est Superman qui remue la queue, quoi...

Bandai Namco a dévoilé DC Super Chien : les aventures de Krypto et Ace, un jeu pour les enfants mettant en scène les super toutous Krypto et Ace bien décidés à sauver la ville de Metropolis.Notez qu'un film Warner Bros est prévu pour l'été 2022.Les joueurs incarneront les deux super-chiens et devront aider tous les animaux qu'ils rencontreront. Ils pourront aussi survoler la ville grâce à leur super-pouvoirs...