- Nuclear Blaze, par le créateur de Dead Cells, est sorti sur Steam

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Sauvez des putain de chatons

Nuclear Blaze, le jeu d'action 2D développé par Sébastien Benard, créateur de Dead Cells, est désormais disponible sur Steam Dans le jeu, on incarne un pompier qui va tenter d'éteindre le feu dans une mystérieuse installation militaire. Outre le combat contre les flammes, vous devrez aussi tenter de repérer d'éventuels survivants. Chaque porte, chaque nouveau bâtiment peut cacher un départ de feu...Différentes modes de difficulté sont proposés, dont un mode enfant, conçu pour les 3 ans et plus.Ah. Et il y a des saloperies de chatons à sauver aussi.Ou pas.