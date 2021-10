- Crystar, un nouveau jeu d'action-JRPG

Publié le Mardi 19 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Fratricide

Développé par Furyu Corporation et édité par NIS America, Crystar est un mélange de RPG japonais et de jeu d'action qui sortira au printemps 2022, sur Nintendo Switch uniquement. Cela dit, hein, le jeu est déjà disponible sur Steam ...Le jeu met en scène deux frangines, Rei et Mirai, qui se retrouvent dans le purgatoire. Sans doute à cause de leurs parents : on n'a pas idée de filer des prénoms comme ça à ses gamines.Dans cette dimensio inconnue et peuplée de monstres, Rei se découvre un pouvoir lui permettant de se battre. Mais accidentellement - du moins c'est ce qu'elle prétend, hein - Rei tue sa soeur.Rei se voit alors proposer un marché par des démons : défoncer tous les démons corrompus qui pullulent dans le purgatoire et, en contrepartie, ils feront revenir la frangine à la vie.Ça va chier des bulles démoniaques.