A Plague Tale: Innocence est disponible sur PS5 et Xbox Series

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Rat à touille

A Plague Tale: Innocence est désormais disponible en boîte sur PS5 et Xbox Series. Ces versions permettent de jouer en 60FPS et en 4K UHD.D'autre part, l'audio a été optimisé et les temps de chargement réduits.Quel que soit le support, on vous conseille de toute manière d'y jouer. Et si vous n'êtes pas convaincu, notre test le fera sans doute.