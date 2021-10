- Everspace 2 arrive dans le Xbox Game Pass pour PC le 21 octobre

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mais le jeu ne sortira pas avant 2023...

Everspace 2 sera proposé dans le Xbox Game Pass pour PC en téléchargement dès le 21 octobre. Demain, donc. Mais il vous en coûtera quand même 37,99 €.A ce prix-là, vous n'aurez pas droit à la version finale du jeu : AA Rockfish Gaes, le développeur du jeu, vient d'ailleurs de le repousser à 2023, sans plus de précision... Mais vous pourrez jouer à la preview du jeu et, plus tard, obtenir sa version complète quand elle sortira.Le jeu sera jouable sur Windows 10 et 11.La troisième mise à jour majeure du jeu en preview, baptisée Khait Nebula, sortira le 3 novembre. Elle ofrrira de nouvelles formes de vie extraterrestres et des secrets tournant autour des Ancients à découvrir, une nouvelle sous-faction avec qui échanger, un autre nouveau compagnon, et bien plus encore, via un quatrième système stellaire à parcourir.