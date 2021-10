- Marvel's Guardians of the Galaxy : StarLord passe à la TV

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Tournez manège

Square Enix a décidé de mettre le paquet sur Marvel's Guardians of the Galaxy et proposera même un spot TV pour promouvoir le jeu.Dans celui-ci, vous retrouverez SatrLord en compagnie de Gamora, Drax, Rocket et Groot, en plein combat sur fond de chambrage, rythmé par le titre « Kickstart My Heart » de Mötley Crüe.Pour rappel, Marvel's Guardians of the Galaxy sort le 26 octobre sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC.Il s'agit d'un jeu d'action-aventure en vue extérieure. Vous incarnerez les Gardiens pour une toute nouvelle aventure, une nouvelle histoire, et croiserez la route de nombreux personnages de la saga.