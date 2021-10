- Cowboy Bebop : découvrez la série Netflix

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Série animée qui date de la fin des années 90 et qui, depuis, a été adaptée en manga et en film, Cowxboy Bebop débarque en série "live", avec de vrais acteurs, sur Netflix, dès le 19 novembre prochain.On retrouve John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Elena Satine et Alex Hassell dans les rôles de Spike Spiegel, Jet Black, Faye Valentine, Julia et Vicious.Une bande-annonce a été dévoilée.