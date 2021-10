- Assassin’s Creed Valhalla : le Discovery Tour est disponible

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

On va parler viols et sacrifices humains ?

On dira ce que l'on veut sur le degré de finition des jeux Ubisoft, il n'empêche que leur Discovery Tour est une idée brillante, lumineuse et à saluer bien bas.Celui d'Assassin's Creed Valhalla vient de sortir. Il est disponible gratuitement pour toute personne possédant le jeu/. Il est vendu aussi en achat séparé sur Ubisoft Connect et sur l’Epic Games Store pour 19,99 €.Ce Discovery Tour se base plus sur la narration et l'interactivité. Une trame proposant 8 quête permettra d'incarner différents personnages vikings et anglo-saxons du IXème siècle.Pour rappel, les Discovery Tour permettent de découvrir l'Histoire à travers le jeu. Après l'Egypte antique et la Grèce Antique dans les opus Origins et Odyssey, vous pourrez ici en apprendre plus sur la vie et les moeurs des vikings, mais aussi sur le développement du jeu via des petites vidéos "behind the scene".Idéal pour vous coucher moins con ce soir.