(TEST) Mad Catz R.A.T. DWS, une excellente souris bi

Publié le Mercredi 20 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Le bi, c'est bien

Le design des souris Mad Catz, on aime ou non (nous, on aime) mais on ne peut pas nier qu'il s'agit de bon matos, bien conçu et avec des options plutôt intéressantes.La Mad Catz R.A.T. DWS est une souris qui propose une connectivité soit via Bluetooth, soit via un récepteur fourni.Et c'est bien pratique. D'autant plus que la souris est d'excellente facture. La preuve avec notre test.