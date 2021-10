War Mongrels : attaquez-vous au IIIème Reich

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Entends-tu les bruits de bottes ?

Dans cette période troublée où quelques abrutis semblent nostalgiques des bruits de bottes et des bras droits tendus, il est bon de se rappeler que le IIIème Reich n'était pas un courant hippie à la cool mais plutôt un courant alternatif dans les roublignoles de la liberté.WAr Mongrels vous replonge en plein dans ces temps terribles. Ce jeu tactique en temps réel vous envoie sur le front de l'Est, où vivent à la fois sympathisants et rebelles. Rejoignez une escouade composée de nouveaux combattants de la liberté et écrivez l'histoire. Les « anciens » soldats de la Wehrmacht, les combattants polonais et les guerriers lituaniens s'unissent contre un ennemi commun : la propagande et la folle fureur d'Hitler.Le jeu vient de sortir sur PC, via Steam et Epic