Deadwater Saloon : gérez un saloon en plein Far West

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Y'aura des prostituées ?

Comme son nom l'indique, Deadwater Saloon vous proposera de construire, décorer, aménager et gérer un saloon dans la ville de Deadwater, en plein Ouest sauvage.Le jeu est prévu sur PC, via Steam , au printemps prochain.Vous devrez faire avec les hors-la-loi, les shérifs, la population... vous pourrez peut-être même rencontrer l'amour et vous marier... et faire face à des événements imprévus.L'histoire ne dit pas si vous aurez aussi des prostituées à disposition de vos clients...