King Arthur : Knight's Tale en dévoile plus sur ses classes et sa gestion des personnages

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 10:45:00 par Théo Valet

C'est l'histoire d'un mec qui est mort, mais en faite non

A l'occasion d'une vidéo "Dev Diary", NoecoreGames en a dévoilé un peu plus sur son futur titreLe jeu arrivera dans une version Early Access en décembre, puis sortira dans une version 1.0 le 15 février 2022 sur PC.Dans ce Tactical RPG basé sur la légende arthurienne, vous allez jouer Sir Mordred, le némésis du roi Arthur. Vous avez tuer ce dernier, mais il a réussi à vous porter un coup qui vous a été fatal. Pourtant, vous êtes encore tous les deux vivants. Vous découvrez que la célèbre Dame du Lac vous a ramené à la vie afin d'arrêter un véritable cauchemar. Le roi Arthur est devenu un monstre terrible, et il sème le chaos sur l'île d'Avalon.Le jeu possédera une campagne avec plus de 50 missions et une trentaine de héros jouable pour former la meilleure équipe possible. Il y aura en plus du PvP.La dernière vidéo en montre un peu plus sur les classes et sur la gestion des personnages. Et ça à l'air pas mal du tout.