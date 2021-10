Le MMORPG Elyon est disponible

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 11:00:00 par Théo Valet

Genre de jeu également appelé Meuporg par les plus vieux d'entre nous

Dans un monde ou technologie et magie cohabite, vous rejoignez une faction pour asseoir votre autorité sur le monde mystique d'Elyon. On vous en a déjà parlé, Elyon est un mélange entre PvP et PvE. Vous pourrez créer un personnage comme vous le souhaiter pour affronter toutes les menaces de ce nouveau monde.Le jeu est dès à présent disponible gratuitement sur le site officiel juste ici.