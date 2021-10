Ron Débloque, la critique du film

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Un film plus profond qu'il n'y paraît

J'avoue : on a raté l'avant-première pour cause de "pas dispo". Et personnellement, j'ai vraiment, vraiment, regretté. Syvlain, lui, moins. Qualifiant le film de "future sombre merde moralisatrice", il a fustigé le manque de profondeur du scénario, avant de partir se remater l'intégrale des films Marvel...Finalement, juste parce que ça lui permettait de ne pas venir bosser, il est quand même allé le voir au cinéma hier.Et est revenu enchanté en me tapant sur l'épaule et en lançant "c'est con que tu n'aies pas le temps d'aller le voir parce que, comme je m'y attendais, Ron débloque, c'est vachement bien".Vivement que je remette la main sur ma chignole, tiens.