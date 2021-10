Bud Spencer & Terence Hill : le jeu vidéo en Kickstarter !

Publié le Jeudi 21 octobre 2021 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Les meilleurs acteurs des années 80

Bud Spencer & Terence Hill, le duo culte des comédies slapstick des années 80, va peut-être être reformé le temps d'un jeu vidéo... Strictly Limited Games, un studio allemand, développe le jeu Bud Spencer & Terence Hill Slaps and Beans 2, prévu sur PC et consoles.Le jeu est jouable en coop et mélange action à grosses baffes et mini-jeux du genre "bâffrer le plus vite possible et le plus possible".Si vous êtes nostaligiques de cette époque et que vous voulez participer au Kickstarter du jeu, c'est par-là que ça se passe...