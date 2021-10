Le DLC Primal Calling arrivera pour le premier anniversaire de Solasta

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 09:30:00 par Mohammed-Yassine Azzouzi

Un anniversaire qui s'annonce sauvage

Bientôt 1 an que Solasta : Crown of the Magister s’est retrouvé entre nos mains, c’est le moment qu’a choisi Tactical Adventure pour sortir le premier DLC de ce tactical RPG, Primal Calling, qui sera disponible dès le 4 novembre.La première nouveauté est que ce DLC fait apparaître un nouvel ancêtre demi-Orc, accompagné de deux nouvelles classes de druides et de barbares. La classe Druide possèdera les sous-classes Cercle de la Terre, Cercle des Esprits de la Nature et Cercle des Vents. Quant à la classe barbare, elle se composera des sous-classes de La voie du Berserker, Voie des Antimages et Voie de la Pierre. L’historique du Vagabond ainsi qu’une nouvelle quête originale de deux heures seront également de la partie pour ce premier DLC.Attendez car il y a encore quelques surprises, en effet une mise à jour gratuite qui va vous permettre d’augmenter le niveau maximum des sorts et pouvoirs jusqu’au niveau 12 et ajoutera de nouvelles fonctionnalités pour la personnalisation des personnages, comme les tatouages et cicatrices. Pour l’éditeur de donjons, de nouveaux environnements de villes, d’intérieur et d’extérieur ont été ajoutés et enfin, un nouveau mode Créateur de Campagne sera disponible et proposera tout ce dont dont vous aurez besoin avec des objets personnalisés, des monstres uniques, de nouvelles options de dialogues ainsi que des PNJ marchands.Solasta : Crown of the Magister est disponible sur Steam, GOG, Gamesplanet et Humble Store pour 39,99€ et sur le Microsoft Store dans le catalogue Xbox Game Pass PC.