Tunche : beat'em all et roguelike

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Les Tunches 4 bientôt au cinéma

Tunche est un beat them up coopératif avec des éléments de roguelike qui sortira le 2 novembre prochain. Jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs, Tunche est annoncé sur PC, Nintendo Switch, Xbox One et Xbox Series.Le jeu propose des graphismes dessinés à la main dans une quête de défendre la forêt amazonienne des monstres et démons qui envahissent les lieux.5 personnages seront proposés : Rumi, la sorcière, Pancho, le musicien, Qaru, le garçon oiseau, Nayra, la guerrière et Hat Kid du jeu A Hat in Time.