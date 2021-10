- Disciples: Libération est sorti

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Moi je suis plutôt Maître

Disciples: Liberation, le RPG de stratégie dans un univers dark fantasy est désormais disponible sur PC, PlayStation 4|5, Xbox Series et Xbox One.Ce nouvel opus de la série Disciples propose une campagne solo de plus de 80h de jeu, avec plus de 270 quêtes, 5 fins, le tout dans un monde dévasté : Nevendaar.Vous allez traverser des villages en ruines, rencontrer des horreurs tapies dans l'ombre, partir à la découverte de trésors..