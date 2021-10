- Uncharted : la bande-annonce du film !

Publié le Vendredi 22 octobre 2021 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Vous aussi, vous allez pleurer (de rire ou de déception, au choix)

Sony Pictures a dévoilé la première bande-annonce du film Uncharted, à sortir le 16 février 2022 au cinéma. Niveau histoire, c'est le mec de Spiderman qui s'associe avec le type de Transformers pour combattre le vieux Zorro qui a mal tourné, sur fond de partie de chat sur les toits et de piscine avec des gros bateaux en plein milieu.Ou alors je n'ai pas tout compris.Mais en tout cas, on aura un Nathan Drake trop jeune et avec le charisme d'une endive, associé avec un Sully trop jeune aussi et qui semble plus cabotiner dans son coin et être à mille lieues de jouer le rôle du mentor...Bref, on est tout sauf convaincu par cette bande-annonce.