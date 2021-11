(TEST) Empire Gaming Guardian S-C100 : refroidissez votre ordinateur portable !

Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Contre les coups de chaud

Non pas qu'il fasse extrêmement chaud actuellement dehors... et peut-être chez vous si vous êtes radin sur le chauffage. Mais parfois, un PC, ça monte en température.Et un PC qui surchauffe, non seulement cela peut impacter ses performances, mais cela peut aussi dégrader certains composants. Bref, mieux vaut un PC tiède.Et Empire Gaming a peut-être une solution pour vous.