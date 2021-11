- Une sortie mondiale pour le jeu de rythme en VR Beat Arena

Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 10:45:00 par Julia Bourdin

Le Wii Music de Konami ?

Accord – BEMANI Sound Team "HuΣeR" feat.Fernweh WONDER TRIP – dadaco Cajuput – BEMANI Sound Team "Yvya" BLACK JACKAL (GITADORA Style) – Akira Complex with BEMANI Sound Team Brazilian Anthem – Berimbau '66 Clowing Folly – KanadeYUK DEADMAN'S BED – Rotten Blotch Drastic Your Dream – Ryo Shirasawa feat. Mizuho Yasuda DREAMING-ING!! – Tokimeki Idol project Fat Snail – NECOMATA MODIFY SALVATION feat. Hinata Shishido Fly Far Bounce – Nekomata_master (GITADOROCK by Mutsuhiko Izumi) Fuego -GITADORA EDITION- – BEMANI Sound Team "Yvya" Just Believe – Kanako Kotera LEMON & SALT – Hideyuki Ono×96×Yoshihiko Koezuka Mannequin – Sis Bond Chit Murmur Twins (guitar pop ver.) – yu_tokiwa.djw merge scl.gtr Raspberry – Yoshihiko Koezuka Reaching for the Stars – serena Real -L Size No Yume- – MAKI SEA ANEMONES – Jimmy Weckl Sweet Feelin' – Honey latte Take My Hand – Maria Eva with Dream Swing Kingdom TAKE YOU AWAY – SHIN feat.MiA & BEMANI Sound Team “asaki” Quilt – Des-Sana+wpt9 green leaf syndrome - red glasses feat. oka satoshi Gensouka – Kanako Hoshino Hatashijou – ATSUMI UEDA Black Hole – Megumi Tatsumi featured by Hiroaki Sano Peppermint Wa Watashi No Teki – Yu Tokiwa Hoshihuri – Sana Hane Naki Shojo Uta – Junjou Discord (Innocent Discord) Kikagakuteki Trickster – DJ Genki feat. SHIN from HYPERNOVA With Mitsuyo Mikeneko Rock'n Roll – MAJISKA Shonen Ripples – Yu Tokiwa Jousou Dystopia – mami Fuurin Hanabi – BEMANI Sound Team "Gekidan Record"feat.Yura Mari Matenrou No Tokuiten〜Anti;HERO – Junjou Discord (Innocent Discord) Yume Ni Tsuite TYPE C – Hideyuki Ono feat. Hiromi Okamoto Koi No Melody – SARAH Rin To Shite Saku Hana No Gotoku – BENIIRO RITOMASU Oboro – GITADOROCK by Yamato





*Quand quelqu'un est très très moche, on dit parfois "oui, mais au moins, il est gentil". Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose avec de la musique pourrie ?

Konami a annoncé la sortie mondiale sur Steam VR de son nouveau jeu musical Beat Arena. (Et ça me laisse très dubitative).Ce nouveau titre en réalité virtuelle place les joueurs dans la peau d’un groupe au centre d’une scène, avec différents instruments offrant chacun un gameplay différent : la batterie, la guitare, le clavier et la basse.Vous pourrez former votre propre groupe avec vos amis en utilisant la fonctionnalité multijoueur asynchrone, qui permet de voir les performances précédentes sur les autres instruments tout en jouant. Vous pourrez d’ailleurs personnaliser à fond votre avatar pour ressembler au parfait membre d’un boys band japonais et à la chevelure colorée.Le jeu dispose également d’un mode replay avec différents angles de caméra pour partager vos superbes performances !Suite au lancement du jeu en Asie plus tôt dans l’année pour les casques Oculus Quest 1 & 2, dix nouvelles chansons avec des paroles en anglais et des pistes instrumentales accompagnent la sortie mondiale, pour un total de 41 merveilleuses et inoubliables chansons. Si, si. Meeeeerveilleuses. Et surtout inoubliables :Entre nous, je n'en connais pas une seule.Bref, si jamais vous souhaitez remuer comme un gland en écoutant de la musique gentille*, ce qui est votre droit le plus strict, vous pourrez vous procurer cette merveille sur Steam VR pour les casques HTC Vive, Valve Index et Oculus Rift au prix de 29,99 €. Le titre est également disponible sur Oculus Quest et Oculus Quest 2.