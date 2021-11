Publié le Mercredi 10 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Par des anciens de LucasArts

Short Sleeve Studios a annoncé le développement de Voodoo Detective, un jeu d'aventure point & click qui s'sinpire des classiques des années 90 sortis chez LucasArts, tels que The Secret of Monkey Island, Full Throttle et Grim Fandango.D'ailleurs, le directeur vocal Darragh O’Farrell (The Curse of Monkey Island), le compositeur Peter McConnell (Psychonauts 2, Monkey Island 2: LeChuck’s Revenge), le responsable de l'animation John MacFarlane (The Iron Giant, The Simpsons) et le sound designer Julian Kwasneski (Sam & Max, The Curse of Monkey Island), font parti de l'aventure.Le jeu vous entraîne dans la petite île de New Ginen, inspirée de la culture Vaudou. Mais l'île est envahie par les touristes et les chaînes de magasins. En tant que détective, vous allez secourir une femme aménsique au centre d'une machination...Sortie sur PC, iOS et Android en 2022. A suivre de près, donc.