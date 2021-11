- La Magie d'Ãªtre ensemble : Disney fait encore mouche

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une petite larme ?

Dans le cadre de sa campagne de Noël en faveur de l'association "Make a Wish", qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves Disney a lancé un nouveau court-métrage d'animation intitulé "Beau-père".La magie d'être ensemble, le bonheur d'être une famille, même recomposée... voilà le thème choisi cette année par Disney. C'est mièvre, c'est cul-cul, oui. Mais ça fait toujours mouche. C'est émouvant et beau. On a la petite larme qui pointe au coin de l'oeil.Gregory Porter est à la musique, pour le morceau inédit "Love Runs Deeper".C'est bientôt Noël. Faites un don