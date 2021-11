- Apollo Red Moon : Wolfenstein va sur la lune

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un coup de rouge ?

Se réclamant de l'univers de Wolfenstein, pour sa furie destructrice, Apollo Red Moon est un FPS prévu sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch pour la fin de l'année prochaine.Le jeu vous envoie dans une réalité alternative dans laquelle, en tant que membre de l'expédition spatiale Apollo, vous allez devoir échapper aux Russes qui ont déjà commencé la construction d'une base sur le satellite de la Terre. Vous allez donc devoir flinguer à tout va et tenter de rentrer sur la planète bleue.Le jeu est développé par une équipe de... 4 personnes.