- Final Fantasy XIV Online Endwalker repoussé à décembre

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Patience et longueur de temps font plus que truc ni que machin

Initialement prévue pour ce mois-ci, la quatrième extension de Final Fantasy XIV Online, baptisée Endwalker, sortira finalement le 7 décembre. L'accès anticipé, lui, sera accessible dès le 3 décembre.On vous rappelle que cette extension apportera des changements pour les jobs de type combattant et mage, mais également des modifications sur les mécanismes du job d'invocateur. Ajoutez des améliorations à cible unique pour les soigneurs et un ajout d'effets temporels à certains temps de recharge défensifs des tanks.Sans compter des régalges pour les combats, des défis de difficulté normale et extrêmes, et j'en passe.Bref, faut attendre un peu plus longtemps, quoi.