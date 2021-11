- Magic Nations, un jeu de cartes tactique sur PC, Xbox et Nintendo Switch

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Cartes Magic

Déjà sorti il y a peu sur PC et Nintendo Switch, le jeu Magic Nations vient de débarquer sur Xbox Series et Xbox One. Développé par Prime Bit Games, le jeu vous entraîne dans un monde fantasy où vous allez devoir combattre avec vos cartes. Les cartes sont à collectionner mais peuvent aussi s'échanger ou se revendre, un peu à la manière des cartes Polémon, dixit le développeur.Le jeu est crossplay entre les version PC, Nintendo Switch, Xbox et même sur smartphone, où il est aussi disponible.A découvrir en vidéo.