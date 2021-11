Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Murols

Mario Party Superstars (Nintendo Switch) FIFA 22 (PS4) Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo Switch) FIFA 22 (Nintendo Switch)

Marvel's Guardians of the Galaxy FIFA 22 Riders Republic

Marvel's Guardians of the Galaxy Riders Republic Far Cry 6

FIFA 22 Riders Republic Far Cry 6

FIFA 22 NBA 2K22 GTA V Edition Premium

Mario Party Superstars Mario Kart 8 Deluxe FIFA 22

Animal Crossing : New Leaf – Welcome Amiibo – Selects Shin Megami Tensei Devil Summoner Soul Hackers Luigi's Mansion 2

Age of Empires IV FIFA 22 Microsoft Flight Simulator

Encore cette semaine, nous vous proposons de découvrir le top des ventes de jeux vidéo en France, envoyé par le SELL. Il s’agit de la 43ème semaine de 2021. Et comme chaque semaine, on l’illustre avec un fromage. Aujourd’hui, on vous présente le Murols, un fromage de vache au lait pasteurisé, à pâte pressée non cuite, originaire d'Auvergne.Mario Party Superstars détrône FIFA 22, même si le jeu reste dans quasiment tous les tops de vente (sauf sur Xbox Series...). Marvel's Guardians of the Galaxy débarque aussi mais ne devrait pas forcément s'installer durablement...Bref...Voici lepour la semaine du 18 au 24 octobre 2021 :