- Horizon Forbidden West : des infos sur le jeu

Publié le Mardi 9 novembre 2021 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

L'édition de la rousse

On vous le rappelle, les développeurs de chez Guerrilla ont lancé une série de blog posts, sur le site du PlayStation Blog. Des infos, des images, des interviews... ils dévoilent les secrets de création du jeu Horizon Forbidden West, sans doute l'un des jeux les plus attendus de ces prochains mois.Vous pouvez retrouver l'article à cette adresse Vous y découvrirez des infos sur l'univers, sur les machines, sur la manière de les affronter... bref, plein d'infos, avec un petit peu de spoilers concernant la fin du jeu Horizon Zero Dawn.